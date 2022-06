Tempo di promozioni alla Regione Calabria: nuovi incarichi per 15 funzionari

di Pietro Bellantoni



Tempo di promozioni in Regione Calabria. Dopo la riorganizzazione dei dipartimenti e il varo del regolamento sulle strutture tecniche e ausiliarie della Cittadella, disposti dalla Giunta Occhiuto, i direttori generali di Germaneto hanno iniziato a conferire le nuove Posizioni organizzative. Le Po, previste dal Contratto collettivo nazionale, sono incarichi che – oltre a richiedere elevate competenze professionali e l’assunzione diretta di responsabilità di prodotto e risultato – garantiscono indennità aggiuntive ai funzionari fino a 14mila euro all’anno. Dagli ultimi Bollettini ufficiali della Regione risultano già assegnate 15 Po per tre dipartimenti: Tutela della Salute, Istruzione e Organizzazione.



A regolamentare le Po è il "Disciplinare" approvato nel 2019 dall'allora Giunta Oliverio. Nel documento vengono individuate tre diverse fasce per i dipendenti, ognuna delle quali prevede una precisa retribuzione extra, spalmata su 13 mensilità: 9.880 euro lordi per la prima, 12.350 per la seconda e 13.780 per la terza.

Il dipartimento Salute

La dg del dipartimento Salute, Jole Fantozzi, finora ha conferito cinque Po: a Francesco Dattolo (Programmazione, monitoraggio ed attuazione degli interventi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, III fascia), Daniela Greco (Coordinamento Organismo tecnicamente accreditante, III), Ferdinando Verre (Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione degli interventi delle opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria, III), Roberto De Giovanni (Monitoraggio acquisti di beni e servizi delle Aziende sanitarie e ospedaliere, III) ed Elisa Maria Mannucci (Governance dell’offerta delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime di residenzialità e semi-residenzialità, III).

Risorse umane e istruzione

Altre 8 Po sono state affidate da Sergio Tassone, dg del dipartimento Organizzazione e Risorse umane. Gli incarichi saranno ricoperti da Angela Accursi (Gestione giuridica della dirigenza, III fascia), Crescenza Minardi (Comunicazione e relazioni sindacali, II), Paola Miceli (Anticorruzione, trasparenza e privacy, II), Domenico D’Augello (Gestione banca dati del personale, III), Carmela La Malfa (Mobilità e assegnazione del personale non dirigente, II), Vincenzo De Girolamo (Contenzioso e contratti individuali personale non dirigente, III), Antonietta Bianco (Affari generali del personale, II), Giampaolo Cristiano (Concorsi e procedure selettive, III). Altre due posizioni, decretate dalla dg Maria Francesca Gatto, riguardano il dipartimento Istruzione: Clara Vecchio (Adempimenti connessi all’Apq Istruzione, II fascia) e Luciano Raso (Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della pa, II).