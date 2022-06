Pd, esiti elezioni e riapertura circoli al centro dell’ultima riunione della direzione provinciale

I componenti riferiscono gli argomenti trattati nell’ambito della riunione definita come «un momento di discussione partecipato da dirigenti, segretari di circolo, rappresentanti istituzionali e amministratori locali»

«Si è riunita la Direzione provinciale del Partito democratico. In apertura dei lavori la relazione del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, affiancato dalla vicesegretaria Laura Pugliese, dal tesoriere Tommaso Teti, dal responsabile enti locali Antonio Carchedi e dalla responsabile ufficio adesioni Elisa Lo Bianco». Lo rende noto lo stesso partito con una nota stampa. [Continua in basso]



Più nel dettaglio: «all’ordine del giorno – si specifica – lo stato dell’organizzazione e dell’attività politica, partendo dagli incontri svolti sul territorio, alla riapertura dei circoli fino alla programmazione delle prossime iniziative. Si è analizzato, inoltre, il risultato delle elezioni amministrative 2022, evidenziando la presenza rinnovata di esponenti democratici nelle amministrazioni e nei consigli comunali. Un momento di discussione partecipato da dirigenti, segretari di circolo, rappresentanti istituzionali e amministratori locali – chiosa il comunicato – per definire insieme l’azione del Partito Democratico, al fianco dei nostri cittadini e al servizio delle nostre comunità».