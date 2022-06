Comune di Filogaso: il sindaco Massimo Trimelliti ufficializza la nuova giunta

Si è svolto il primo consiglio della neo eletta amministrazione comunale di Filogaso guidata dal riconfermato sindaco Massimo Trimelliti. In agenda l’insediamento consiglio comunale: l’esame delle condizioni di candidabilità, l’eleggibilità e la compatibilità del sindaco eletto, dei consiglieri ed eventuale surroga. Giuramento del sindaco eletto nella consultazione del 12 giugno scorso, elezione del presidente del Consiglio, comunicazione nomina dei componenti della giunta comunale, costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capogruppo, nomina della commissione elettorale comunale, presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2022-2027.



Nella suddetta seduta sono stati nominati: presidente del consiglio Andrea Dinatolo, vicepresidente Anna Romeo. Componenti della giunta: Daniele Rachieli (vicensindaco), assessore Maria Condello. Capogruppo consiglieri delle rispettive liste: Maria Luberto, Antonio Barba. Commissione elettorale: Domenico Corigliano, Francesco Luberto, Domenico Mari, Andrea Dinatolo, Anna Romeo, Antonio Barba. Nelle linee programmatiche relative ai progetti da realizzare sono stati presentati: lavori di messa in sicurezza in Via Gallippi, Via Convento e località Ficara. Realizzazione progetti dei vari finanziamenti ottenuti nel precedente mandato. Verrà istituito un forum o sezione del sito istituzionale dove far confluire idee di sviluppo, segnalazioni, suggerimenti, reclami, in modo da rendere partecipe attivamente la cittadinanza.