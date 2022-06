Fiorita sindaco di Catanzaro: ecco la composizione del nuovo consiglio comunale

di Luana Costa



In due settimane Nicola Fiorita recupera il terreno perduto e si impone come nuovo sindaco di Catanzaro. Balza dal 31% del primo turno al 58% conquistando così Palazzo de Nobili, ponendo tra sé e il suo diretto concorrente Valerio Donato ben 17 punti percentuali. Va infatti in frantumi il centrodestra catanzarese e nella caduta trascina con sé il candidato civico Valerio Donato che nel giro di due settimane brucia quattro punti percentuali. Per strada vengono infatti meno 7.990 voti mentre Nicola Fiorita ne guadagna sul campo 2.857.

Il nuovo Consiglio comunale

Nonostante l’exploit, però, il candidato a capo della coalizione di centrosinistra al momento del suo insediamento a Palazzo de Nobili dovrà immediatamente fare i conti in Consiglio comunale con una maggioranza rappresentativa della coalizione del suo competitor. Infatti, al primo turno le liste che hanno sostenuto Valerio Donato hanno superato il 50% dei consensi garantendosi così ben 18 seggi mentre 10 ne toccheranno a Nicola Fiorita, incluso lo scranno di sindaco. Al netto di possibili variazioni che potrebbero avvenire fin quando la commissione elettorale centrale non concluderà il riconteggio di tutti i voti, la composizione del nuovo Consiglio comunale dovrebbe essere la seguente.

LISTE VALERIO DONATO



Alleanza per Catanzaro