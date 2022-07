Vazzano ha la sua nuova giunta: ecco i due assessori scelti dal sindaco Massa

Si è tenuto a Vazzano il primo Consiglio comunale della neo eletta amministrazione, guidata dal riconfermato sindaco Vincenzo Massa che, nella tornata elettorale dello scorso 12 giugno, si è imposto sullo sfidante Giuseppe De Masi per soli nove voti in più. Durante la seduta il primo cittadino, non senza commozione, ha prestato il suo giuramento, per poi comunicare i componenti della sua giunta. Vincenzo La Caria (eletto con 57 voti) è stato nominato assessore e vicesindaco. L’altro assessore sarà invece Domenico Martelli (43 preferenze).

È stato poi eletto, a scrutinio segreto, il presidente del Consiglio comunale: Maurizio Salvatore Scidà, che alle amministrative era stato colui il quale aveva raccolto più preferenze (83). Designati infine i capigruppo consiliari: per “Vivo Vazzano” Salvatore Murfunio e per “Liberamente Vazzano” Giuseppe De Masi.