Comune di Briatico, in un Post il consigliere di minoranza Staropoli Calafati spiega i motivi delle dimissioni

Giusy Staropoli Calafati

Giusy Staropoli Calafati ha ufficializzato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Briatico. In un Post sui social ha spiegato la fine dell’esperienza politica iniziata nel 2020.

Ecco il contenuto integrale:



«Il mio grazie ‘motivato’ a chi, nel 2020, mi ha votata come consigliere al comune di Briatico. Ufficializzo le mie dimissioni. Quando decisi di candidarmi alla carica di consigliere comunale al comune di Briatico in pochi mi avete chiesto il perché, quasi fosse ovvio, e lo era, ma ora che mi dimetto dalla medesima carica ecco la corsa alle motivazioni, e senza alcuna ovvietà. Premetto che le dimissioni non v’è alcun obbligo a essere motivate, né al consiglio né alla stampa né al popolo, tuttavia credo di avere una certa sana responsabilità nei confronti di chi mi ha votata, a cui un Grazie ennesimo, ‘motivato’, ci sta proprio tutto. [Continua in basso]

Il post pubblicato sui social

In data 21/07/2022, presso l’ufficio protocollo del Comune di Briatico, presento le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Una posizione che, se come tale vuole essere vista, assumo responsabilmente e in maniera direttamente proporzionale alla mia attività culturale e letteraria, i cui impegni ormai assorbono in pienezza il mio tempo extra lavorativo e familiare. I fatti parlano per me. Decido dunque, di lasciare la carica assunta nel 2020, a chi più di me potrebbe donare a Briatico impegno e fattibilità concreta. Nei giorni scorsi, diverse testate giornalistiche, si sono ben premurate a darne notizia, quasi fosse uno scoop, associando la mia “libertà di scegliere” a mediocri motivazioni di sorta. Come se a dimettersi fosse un alieno desideroso nottetempo di lasciare il cielo e venire a vivere sulla terra complottista, provocando una specie di movimento tellurico sospetto. Sti cazzi, che potenza! Non sono un alieno però, e neppure un’amante dei terremoti. Vi fossero quelli con lo sterzo, potrei pure cambiare idea. Ma è pura fantasia.

Sono più semplicemente un’opposta o minoritaria parte, almeno in ambito comunale. Sono quella scrittrice a cui Briatico non fa altro che attribuire la locuzione latina ‘nemo profeta in patria ‘, e nonostante i riconoscimenti e i successi culminati quest’anno nella proposta al Premio Strega. E nei miei scritti faccio palese elogio a Briatico e alla Calabria. E della letteratura dico di una nobile forma di politica. Sono una madre, una moglie, una donna dalla radice calabra che rimanda al valore di calabresitudine e/o calabresità. Quel sentire di cui parlava tanto Saverio Strati, definendolo un misto tra orgoglio, ostinazione, lealtà e senso altissimo dell’onore. [Continua in basso]