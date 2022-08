Crisi idrica a Zambrone, la maggioranza: «Anche nelle frazioni il servizio resta dignitoso»

«La verità è un esercizio difficile ma, su questo tema, non si teme confronto alcuno. Sulla questione idrica è stata detta solo la verità. E impeccabile è stata l’attività posta in essere. Si conferma che la crisi di qualche giorno fa che ha investito il pozzo “Naca” è stata del tutto improvvisa e non preventivabile, originata da un fenomeno naturale. E che ciò ha causato un disservizio certamente non imputabile all’Amministrazione». Continua il botta e risposta tra la minoranza “Rinascita per Zambrone” e il gruppo consiliare “Identità e futuro”. [Continua in basso]

Il sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina

A prendere per ultimo la parola, i consiglieri di maggioranza che specificano: «Gli accertamenti sono stati solerti, come sempre. E anche le comunicazioni, contemperate dall’obbligatoria prudenza. Il comunicato su ciò che probabilmente stava accadendo è stato pubblicato a distanza di poche ore dal disguido e non dopo ere geologiche. Il tempo materiale di comprendere le cause di quanto accaduto che non si accertano in un batter di ciglia. E infatti, solo il giorno successivo, in seguito ad indagini tecniche si è acclarata, con certezza, la causa del disguido. L’opposizione rievoca un episodio di circa sette anni fa, giusto per rimanere coi piedi nella contemporaneità. “L’attacco” perpetrato nei confronti della precedente compagine amministrativa si era intessuto su ben altri presupposti e con ben altre modalità espressive. Quindi, il termine di paragone non regge».

E ancora: «Il servizio del Comune di Zambrone non è certamente quello dell’ “ultimo Paese Africano”, idea quantomeno opinabile. Fino al 21 luglio l’erogazione dell’acqua su Zambrone, Madama e Marina è stata regolare e per ventiquattro ore al giorno. Nelle frazioni si registra qualche difficoltà in più, ma il servizio resta dignitoso. E ciò senza negare le tante criticità esistenti anche sulla rete che a causa della sua vetustà, può condurre, in ogni momento e per molteplici motivi, a diversi disagi, senza che ciò arrechi pregiudizio alcuno per la salute, per come comprovato dalle analisi batteriologiche eseguite con regolare puntualità.