L’assessore di Francica Gianfranco Liguori entra nella squadra politica di Azione

Gianfranco Liguori, assessore al Comune di Francica con delega sport, cultura e turismo entra nel gruppo Azione. Lo riferisce una nota a firma di Maurizio Mazzotta, segretario provinciale: «La serietà e la credibilità dell’azione politica messa in campo consente ad Azione di registrare ancora un altro ingresso tra gli amministratori locali. Il grande entusiasmo che ruota intorno ad Azione rappresenta per lo scrivente, nella qualità di segretario provinciale, una spinta importante per continuare lungo la rotta tracciata». Secondo Mazzotta: «Il grande numero di ingressi fa sperare che il partito oltre a rappresentate l’unica vera novità sullo scenario politico, possa competere in modo determinante in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che seguiremo con grande attenzione guardando alle politiche, alle prossime provinciali, comunali e regionali. Siamo una squadra coesa e determinata e sono convinto – conclude – che da qui a breve registreremo nuove ed importanti adesioni».