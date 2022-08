Flat tax, il senatore vibonese Fausto De Angelis: «Misura utile e Paese competitivo»

«Chi critica la nostra battaglia per la Flat Tax lo fa perché non ha neanche studiato la nostra proposta, frutto di uno studio di mesi. E che funzioni lo testimoniano gli oltre due milioni di partite Iva che già ne usufruiscono. In realtà la Flat Tax è una misura utile per rendere competitivo il Paese e ripartire. Per questo come Lega vogliamo estendere la Flat tax al 15% anche ai dipendenti e alle partite Iva fino a 100 mila euro. Ci possiamo riuscire come dice Salvini in cinque anni». Lo ha detto il senatore vibonese della Lega Fausto De Angelis a margine di un incontro a Vibo Valentia con il senatore Armando Siri che sulla Flat Tax ha compiuto studi precisi e scritto un libro. Un libro presentato di recente a Tropea.