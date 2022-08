Joppolo, ex consiglieri: «Abbiamo combattuto per non dichiarare “fallito” il Comune»

Gli ex amministratori comunali, ex gruppo consiliare “Insieme per ricominciare” intervengono in merito alla dichiarazione di dissento finanziario. Ne riportiamo il contenuto. «Assistiamo attoniti al miserevole tentativo di cancellazione della storia finanziaria e contabile di Joppolo che qualche paludato soggetto tenta di mettere in atto, raccontando agli ignari “alberi”, la sua origine legnosa, salvo poi calare la parte ferrosa della scure su di essi, quando diventerà nuovamente comodo. Leggiamo della dichiarazione di dissesto, della gestione della nostra amministrazione, e delle magnificenze indagatorie, di nuovi ma sempre più “vecchi” amministratori, nella forma e nella coscienza di fresco lavata nelle acque dello Stige, per tornare immacolata a dispiegare i suoi effetti. Bene, guardiamo ai fatti semplificando al massimo le questioni fondamentali che si leggono dagli atti, ma soprattutto, la valida sponda ci viene dalla illuminata relazione del vice sindaco allegata al Rendiconto 2021. Assorbiamo questa luce e cerchiamo di renderla fruibile a tutti i cittadini (e non è poco in tempi di crisi energetica)». [Continua in basso]

Il dissesto

«Sostiene il vice sindaco che noi abbiamo approvato un piano di riequilibrio nel 2019 per nascondere un dissesto. Beh, ha ragione, totalmente ragione, ma dovrebbe avere l’onestà di aggiungere gli elementi più importanti di questa comunicazione. Vi è un documento che attesta all’inizio della vita amministrativa del nostro mandato elettorale, che evidenzia una montagna di debiti, i soggetti che li hanno creati nel tempo, e i creditori. Tale dato è un assioma. Ma a voler prendere un documento redatto dall’Amministrazione Dato, di cui l’attuale vicesindaco ne faceva parte, in data 7.3.2016, registrato al protocollo n.1539, si trova la “fotografia” di una situazione catastrofica con un disavanzo da ripianare pari a € 3.918.428,15 con una rata annuale di € 130.614,27 e inoltre € 2.984.695,40 di debiti di cui la metà senza copertura nel bilancio. Praticamente una ditta “fallita”. Tutti quelli che l’hanno amministrata prima hanno creato solo debiti. Hanno chiesto forniture a imprese e poi non le hanno pagate».

«Cosa poteva fare l’amministrazione Mazza? Dichiarare il dissesto come predica il vicesindaco, con le conseguenze che vedremo, o tentare di riequilibrare il bilancio. Cosa questa contemplata dal legislatore per evitare i danni creati da un dissesto. Danni sociali, economici e morali, i cui responsabili, se avessimo scelto questa strada, sarebbero stati facilmente individuabili in tutte le amministrazioni precedenti. E i cittadini, come anche il vice sindaco contabile, conoscono bene. Dunque: dissesto significa blocco delle attività esecutive da parte dei creditori e pagamento dei servizi resi al 40% del debito, questo come prima offerta degli Osl (Organo straordinario di liquidazione). Quindi per il vice sindaco, sarebbe “eticamente” corretto ordinare forniture, poi dichiarare il fallimento e pagare i fornitori al 40%. La nostra amministrazione non ha condiviso e non condivide questa linea, ha anzi tentato, con ogni mezzo utile di salvare il comune, nel contesto concesso dalla normativa. Il piano di riequilibrio, che qui confermiamo essere la scelta migliore».