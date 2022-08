Partito democratico, nel Vibonese tornano le Feste de l’Unità

Tornano in provincia di Vibo le “Feste de L’Unità”. Da fine agosto al 25 settembre il Partito democratico sarà impegnato in un calendario di appuntamenti che abbraccerà l’intera provincia vibonese dai comuni dell’area interna fino alla costa. Momenti di incontro e confronto con esponenti nazionali e regionali, amministratori e dirigenti locali, associazionismo e cittadini. [Continua in basso]

«Queste elezioni politiche saranno decisive per l’avvenire del Paese e del nostro territorio. Le persone – dichiara Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia – ci chiedono prossimità e concretezza. Porteremo i nostri candidati e la nostra proposta politica nelle strade e nelle piazze».

«La Festa provinciale si terrà il 7 e 8 settembre in piazza Generale Pagano ad Arena. Vogliamo parlare alle aree interne con delle azioni specifiche per contrastare lo spopolamento. Dedicheremo questo appuntamento al ricordo di Franco De Luca, amico, compagno e fratello maggiore di questa federazione, scomparso tre anni fa. Nei giorni 9 e 10 settembre ci sarà la tappa di Vibo Valentia. Poi si proseguirà comune per comune per incontrare quante più persone possibile attraverso le altre iniziative che stiamo costruendo insieme ai circoli e ai volontari».

