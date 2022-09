Scuole, “Uniti per Ricadi” al Comune: «Edifici come a giugno, nessun lavoro fatto»

«A meno di una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, gli edifici scolastici ricadesi si presentano nello stesso modo in cui sono stati lasciati alla chiusura a giugno. Eppure avevamo fatto un sopralluogo insieme ai consiglieri di maggioranza, ed avevamo concordato che, trattandosi di lavori importanti, tra cui i bagni ed il soffitto in alcuni locali a Santa domenica, li avrebbero fatti questa estate. Considerato che l’Ufficio tecnico non si è attivato, e che qualche consigliere sostiene non ci siano i soldi per fare i lavori, abbiamo appena diffidato il sindaco ed il responsabile dei progetti Puc, che prevedono l’utilizzo dei precettori del reddito di cittadinanza, ad attivarsi immediatamente, per sistemare almeno i bagni per i bambini ed imbiancare le aule». Questo l’affondo del gruppo di opposizione “Uniti per Ricadi” contro l’amministrazione comunale.

«Garantire la salubrità delle aule e degli ambienti

«Nei mesi di aprile e di maggio – si legge nella nota dei consiglieri di minoranza – abbiamo fatto dei sopralluoghi nelle scuole ricadesi ed abbiamo elencato una serie di lavori urgenti, da fare prima dell’inizio dell’anno scolastico. Tra questi, i bagni, in condizioni pericolose per i più piccoli e comunque ridotti male, ed altri interventi. Oltre ai lavori più urgenti, soprattutto agli edifici scolastici di Santa Domenica, è necessario rinfrescare la tinteggiatura di tutte le scuole. Le aule scolastiche infatti – proseguono gli interessati – sono sporche da anni e devono essere quantomeno imbiancate, a maggior ragione se si considera che purtroppo in autunno tornerà l’emergenza Covid. Su richiesta di tanti genitori, del corpo docenti e grazie al prezioso supporto del presidente e del Consiglio d’istituto abbiamo investito della necessità la commissione consiliare Lavori pubblici e l’assessore Albino Mollo. Altri esponenti della maggioranza si erano solennemente impegnati a far sistemare i bagni delle scuole. Purtroppo, a meno di 10 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, constatiamo con amarezza che nessun lavoro è stato fatto, nemmeno i più urgenti».



Considerato che vi «è la necessità quantomeno di sistemare i bagni e imbiancare le aule. Che a tal scopo è stato presentato uno specifico progetto Puc “Ricadi Green”, approvato con delibera di giunta 46 dell’11 maggio 2022, che prevede l’utilizzo dei soggetti precettori di Reddito di cittadinanza, per la realizzazione dei lavori alle scuole», i consiglieri di minoranza «invitano e diffidano Domenico Tomaselli, responsabile del progetto e supervisore, ed il sindaco Nicola Tripodi, legale rappresentante, ad attivarsi tempestivamente, al fine di garantire la salubrità delle aule e degli ambienti scolastici in tempo utile per l’apertura».

Articoli correlati