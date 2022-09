Vibo, morte del consigliere Iorfida: il cordoglio del sindaco Limardo

«Oggi è una giornata terribile», scrive il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo sulla sua pagina Facebook. «il mio amico Lele non è più tra noi. Descrivere a parole la persona straordinaria che era non è facile. Ogni commento – prosegue il primo cittadino – sarebbe riduttivo rispetto ad un uomo, un gentiluomo che ha sempre dato tutto per gli altri. Con lui mi potevo confrontare, su di lui potevo sempre contare. Generoso, sincero, leale, ironico, non si è mai tirato indietro quando c’è stato bisogno del suo supporto, della sua competenza, della sua amicizia. Non riesco ancora a capacitarmi di quanto è accaduto. Sento un vuoto enorme ma di una cosa sono certa: Lele non è più in mezzo a noi, ma nel mio cuore e nei cuori di chi gli ha voluto bene, ci resterà per sempre. Alla famiglia -conclude Maria Limardo- giunga tutta la mia vicinanza».



LEGGI ANCHE: Regione Calabria: ecco i vibonesi nominati dall’assessore Varì nella sua Struttura e gli autisti