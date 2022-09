Renzi arriva in Calabria: «Reddito di cittadinanza? Meglio creare posti di lavoro»

Ad una settimana esatta dal voto per le Politiche, il leader di Italia viva Matteo Renzi è approdato in Calabria. Insieme a Maria Elena Boschi, che proprio una settimana fa era stata anche a Vibo Valentia, il fautore del Terzo polo con Carlo Calenda è arrivato questa mattina a Lamezia Terme. Tanti i temi affrontati nel corso dell’iniziativa “La Calabria sul serio”, dal lavoro al reddito di cittadinanza fino alla crisi energetica e al rigassificatore di Gioia Tauro. E non sono mancati i colpi agli avversari politici. Prima su tutti Giorgia Meloni: «Quando dicevamo che si doveva prendere il gas dall’Adriatico altrimenti lo avrebbero preso i croati – ha detto Renzi a Lamezia -, Giorgia Meloni diceva che ero schiavo delle lobby del gas. Giorgia, sei diventata schiava delle lobby come me? O forse dovresti chiedere scusa. Giorgia non fare come Fonzie, ammetti che sulle trivelle hai sbagliato». [Continua in basso]

Cafiero De Raho e il reddito di cittadinanza

Quindi il riferimento a Federico Cafiero de Raho, candidato con il M5s: «L’ho incontrato il 16 maggio a Ercolano – ha affermato il leader di Italia Viva – e ricordo cosa mi disse sulle storture del reddito di cittadinanza. Rispetto a quello che diceva lui io sono un moderato. Poi è chiaro – ha aggiunto Renzi – che si cambia idea dopo una candidatura. Ha detto un’altra cosa che sottoscrivo totalmente: il termovalorizzatore è l’unico strumento per contrastare la criminalità sui rifiuti. Il M5S ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore di Roma. Il M5S ha fatto un favore alla criminalità quindi secondo questa logica, parola di Cafiero de Raho. Evocano le piazze e la violenza fisica perché quando si scontrano sui contenuti hanno paura».

Creare posti di lavoro

«Io sono per il lavoro, non per il reddito di cittadinanza in questo modo – ha detto Renzi – . Certo che dobbiamo dare una mano a chi non ce la fa. Certo che chi è povero deve essere sostenuto, ma bisogna aumentare gli stipendi, bisogna creare posti di lavoro, bisogna combattere la criminalità. Non si può educare all’odio ed alla violenza. Il presidente Conte ieri ha insultato noi, ma, soprattutto, ha insultato, le istituzioni. Quando io sono diventato presidente del Consiglio – ha aggiunto – per la povertà c’erano 20milioni di euro; quando ho lasciato la campanella a Gentiloni, sulla povertà c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Cosa vuol dire? Che bisogna mettere i soldi per la povertà per creare posti di lavoro ma quello che serve è un lavoro pagato bene. Questa è la differenza, che porta via il Mezzogiorno dal ricatto morale dell’assistenzialismo. Allora, creiamo posti di lavoro evitiamo che i giovani del Sud debbano emigrare». [Continua in basso]