Elezioni 2022: i candidati di Italia sovrana, Terzo Polo, Italexit e Fn: quattro i vibonesi

In vista del voto di domenica prossima, 25 settembre, per elezioni politiche ci sono in campo altri vibonesi che concorrono tutti per un seggio alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale 4 Vibo-Piana di Gioia Tauro. Sono in campo per il Terzo Polo (coalizione che vede insieme Matteo Renzi e Carlo Calenda), per Italia sovrana e popolare (la formazione politica che fa capo all’ex magistrato di Palermo Antonio Ingroia), per Italexit (la formazione politica di Gianluigi Paragone) e per Forza Nuova (formazione politica di estrema destra). Correranno, dunque, nel suddetto collegio uninominale per Montecitorio i vibonesi Maria Soccorsa Galati (Italia Viva-Azione), Andrea Renda (Italia sovrana e popolare), Domenico Antonio Greco (Italexit) e, infine, Edoardo Ventra (Forza Nuova).