Elezioni politiche, a Vibo alcuni seggi trasferiti in altra sede: ecco dove

In occasione delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, previste per il 25 settembre 2022, il Comune di Vibo Valentia comunica la variazione temporanea dell’ubicazione delle sedi di alcune sezioni elettorali. Per via dei lavori di ristrutturazione che interessano alcuni plessi scolastici che tradizionalmente ospitano i seggi, gli stessi verranno dunque spostati in altre sedi. [Continua in basso]

Nello specifico: le sezioni n. 4 e n. 5 dalla scuola sita in via Tarallo sono trasferite all’asilo sito in viale Accademie vibonesi; le sezioni n. 10 e n. 11 dalla scuola media Murmura sono trasferite al Liceo Classico Morelli; le sezioni n. 17 e n. 18 dalla scuola Garibaldi sono trasferite all’Istituto Magistrale; la sezione n. 36 dalla scuola elementare di Porto Salvo è trasferita alla sede del Corap, sita nella Zona industriale di Porto Salvo.

