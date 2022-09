Elezioni 2022, collegio 4 Camera: Arruzzolo in netto vantaggio a Vibo città

Nel collegio numero 4 di Vibo Valentia- Gioia Tauro per la Camera dei Deputati, Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), di Rosarno, è in netto vantaggio nella città di Vibo (scrutinate 30 sezioni su 37) con il 46.55% delle preferenze. Subito dopo troviamo Riccardo Tucci (Movimento Cinque Stelle) con il 26,80%, Dalila Nesci (centrosinistra) con il 16,43%, Maria Soccorsa Galati con il 4,37% (Azione- Italia Viva), Michele Conia (Unione Popolare-De Magistris) con l’1,60. Domenico Antonio Greco (Italexit) con l’1,21. Giovanni Arruzzolo, attuale consigliere regionale di Forza Italia, in caso di elezione a Montecitorio, dovrebbe lasciare lo scranno di Palazzo Campanella e in Regione il suo posto verrebbe preso da Domenico Giannetta, primo dei non eletti.