De Angelis (Lega) sul dopo voto: «A Vibo e provincia le percentuali più alte in Calabria»

Il senatore uscente: «Anche se non sarò in Parlamento continuerò a lavorare per il territorio e per la nostra Calabria con impegno maggiore, se possibile»

«Il dato della provincia di Vibo Valentia che è in media o addirittura supera la percentuale nazionale del partito, ci fa ritenere soddisfatti del risultato raggiunto anche a fronte della mia mancata rielezione al Senato». A parlare così è il senatore della Lega Salvini, Fausto De Angelis, candidato alle elezioni di domenica per il Senato della Repubblica.

«Abbiamo combattuto una gara contro il tempo – continua De Angelis – dal mio insediamento a Palazzo Madama sono trascorsi pochi mesi, ma i risultati raggiunti hanno convinto l’elettorato a continuare a sostenermi. É un orgoglio essere riusciti ad ottenere rispettivamente nel capoluogo di Vibo Valentia il 9,0% e nell’intera provincia il 6,4% (sono le percentuali più alte in Calabria). Ringrazio anche tutti coloro che hanno sostenuto questa battaglia in tutti gli altri paesi della regione, dove la Lega non aveva mai avuto grandi riscontri. Questo vasto e diffuso attestato di stima mi carica di responsabilità. Anche se non sarò in Parlamento continuerò a lavorare per il territorio e per la nostra Calabria con impegno maggiore, se possibile. A questo punto credo che in considerazione della forza del partito nel Vibonese, questo debba avere un riconoscimento, come lo hanno tutte le altre province. Ne ho parlato con Matteo Salvini, il quale si è complimentato con il gruppo che mi ha affiancato in questa avventura, ed anche con la neo senatrice Tilde Minasi. Mi è stata garantita la massima considerazione e su questo ho ragione di credere che avremo delle soddisfazioni e che questa campagna elettorale avrà un suo riscontro politico».

