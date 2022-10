Vibo, Federalismo e riforma del pubblico impiego al centro di un incontro con il senatore Vescovi

Giovedì 6 ottobre alle ore 18.30 (ingresso libero) presso la Sala Cev di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, si terrà la presentazione del libro: “Stati Uniti d’Italia-Obiettivo 2028” scritto dal senatore Manuel Vescovi (Lega). Il testo, prende spunto dal Ddl omonimo, presentato dallo stesso parlamentare e redatto da Fabrizio Giulimondi. «Un progetto che prevede di far prevalere il merito sul tempo -afferma l’autore- e contrastare al massimo l’odioso fenomeno della burocrazia, vero ostacolo allo sviluppo di un Paese». [Continua in basso]

Nel documento depositato in Senato nel luglio del 2020, Vescovi ipotizza un nuovo concetto di pubblica amministrazione e pubblico impiego, riassunta in questa modifica costituzionale: «La retribuzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è determinata in base al merito. L’avanzamento della carriera avviene soltanto per merito ed obiettivi raggiunti».

«Il risultato sostituisce il tempo ed elemento portante diventa, dunque, l’obiettivo. È fondamentale, poi -spiega Vescovi – parlare “d’imprenditività”, dove ogni dipendente pubblico s’impegna come se lavorasse per sé stesso, sentendosi parte integrante di un ingranaggio, percepito come proprio, a cui si vuole fornire un valido contributo». «Oltre a ciò – rivela Vescovi – in aggiunta al diritto al lavoro, la Repubblica (Federale) riconosce in via autonoma, anche l’esercizio dell’attività d’impresa»