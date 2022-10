Lorenzo Fontana eletto nuovo presidente della Camera dei Deputati

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. L‘ex ministro della Lega ha raggiunto la maggioranza assoluta nel corso della quarta votazione conclusasi poco fa a Montecitorio, conquistando 222 preferenze. [Continua in basso]

Il primo discorso di Fontana alla Camera

«Onorevoli colleghi, è con forte gratuitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sarà mio onore dirigere il parlamento». Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento dopo la proclamazione. «Volevo dedicare un primo saluto al pontefice Francesco che rappresenta un riferimento spirituale per la maggioranza dei cittadini italiani. Il Papa sta svolgendo un’azione diplomatica a favore della pace senza uguali», ha aggiunto. Un ringraziamento a Umberto Bossi – dice Fontana – «senza il quale non avrei mai iniziato la mia carriera politica, lo ringrazio personalmente».