Campo di padel a Vibo, Pisani: «Al Comune canone mensile di pochi spiccioli»

Il consigliere comunale pentastellato: «Un affare per l’associazione sportiva che lo gestisce ma una beffa per la collettività»

«Premetto che a Vibo ci sono cose più importanti partendo dalla sanità e finendo alle buche… Però, può un impianto comunale costruito e finanziato con soldi pubblici essere affidato ad un’associazione privata in cambio di un piatto di lenticchie? A Vibo sì, può succedere». Lo scrive sui social il consigliere comunale Silvio Pisani. [Continua in basso]

Silvio Pisani

L’esponente del Movimento 5 Stelle è entrato nel dettaglio spiegando: «Basta vedere quanto accaduto con l’affidamento dell’ex pista di pattinaggio, nell’area della Sacra Famiglia, riconvertito in campo di padel, (cambiando la destinazione d’uso) affidato alla “Asd Padel club” per un canone di soli 2.200 euro annui, ossia 183 euro al mese, una miseria. Un affare per l’associazione sportiva, ma una beffa per la collettività». Secondo Pisani «per rendersi conto della sproporzione dell’operazione basta considerare che per il campetto di calcio a 5, in località Sant’Aloe, la società affidataria versa al Comune di Vibo un canone anno pari a 12300 euro, 1025 euro mensili, una somma più che congrua. Se si dovesse leggere il regolamento degli impianti sportivi- conclude il pentastellato- si possono contare sulle dita di una mano le società che lo rispettano».

