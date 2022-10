Comune Vibo, Lo Bianco destina i gettoni di presenza per realizzare orti didattici

«Ho deciso di destinare i gettoni di presenza dei consigli e delle commissioni comunali per la realizzazione di giochi inclusivi, come gli orti didattici per i bambini del nostro territorio, uno per ogni scuola dell’infanzia presente nel Comune di Vibo Valentia, frazioni comprese». Lo rende noto Anthony Lo Bianco, consigliere comunale. Primo dei non eletti nella lista “Rinasci Vibo” – facente parte della coalizione a sostegno di Maria Limardo, poi eletta sindaco – a inizio ottobre è entrato in Consiglio comunale al posto di Raffaele Iorfida, morto improvvisamente a 58 anni. L’idea sociale è chiara: «Saranno proprio i bambini a piantare, coltivare e sperimentare un laboratorio permanente di orticoltura dedicato all’apprendimento delle tecniche di produzione di frutta e verdura, della coscienza alimentare, educazione sensoriale, difesa della biodiversità, consumo consapevole, economia solidale, educazione ambientale e cittadinanza attiva. Perché -aggiunge – nelle scuole coltiviamo il nostro futuro e queste occasioni sono tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per bambini e ragazzi, per educarli all’ecologia ed al rispetto della natura». [Continua in basso]

Secondo il consigliere comunale: «La politica è chiamata a realizzare gesti non solo simbolici ma concreti, per contribuire a realizzare esempi nel territorio rivolti alle nuove generazioni. È con questo spirito che ho deciso di effettuare tale scelta, perché solo partendo da queste esperienze e con l’obiettivo di educare al valore della natura e del cibo fin da piccoli, possiamo permettere ai giovani di sviluppare nuove competenze e rafforzare il lavoro di gruppo». Infine un ringraziamento viene indirizzato agli insegnanti «per il lavoro straordinario che quotidianamente svolgono per le nuove generazioni. I giovani – conclude – sono il nostro futuro ed io sono dalla loro parte».

