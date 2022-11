Brognaturo, nominati il presidente del Consiglio comunale e il suo vice

Nominati a Brognaturo il presidente e il vicepresidente del Consiglio comunale. Il civico consesso si è riunito ad hoc per procedere all’elezione delle due figure. Nove i presenti, due gli assenti. Il nuovo presidente è stato eletto all’unanimità, con 9 voti: si tratta di Francesco Iennarella, consigliere di maggioranza. Per quanto riguarda invece il vicepresidente, la scelta è ricaduta su Raffaella Federico, che ha ottenuto 8 voti (il restante voto è andato a Rossana Tassone).

Alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 Iennarella era stato eletto tra le fila di “Continuare a servire il popolo” – a sostegno di Rossana Tassone, poi eletta sindaco – con 60 preferenze. Federico invece correva con “Noi per Brognaturo” – a sostegno di Giuseppe Salvatore Tassone – ed era entrata in Consiglio con 3 voti.

