Provincia di Vibo Valentia, si va verso l’elezione del presidente: stabilita la data

Sono state indette per domenica 29 gennaio 2023 le votazioni per eleggere il presidente della Provincia di Vibo Valentia. Si tratta di elezioni di secondo livello, per cui a votare saranno i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno quel giorno dalle ore 08:00 alle 19:00, nella sede della Provincia sita in via Pavese; il seggio elettorale sarà ubicato nella sala consiliare appositamente allestita. [Continua in basso]

Le candidature alla carica di presidente vanno presentate all’ufficio elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia di Vibo dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 8 gennaio 2023 (il ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni) e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2023 ( il ventesimo giorno antecedente la votazione). Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

L’attuale presidente della Provincia è Salvatore Solano, proclamato il 31 ottobre del 2018. Il Consiglio provinciale è stato rinnovato per l’ultima volta con le elezioni di secondo livello il 18 dicembre del 2021.