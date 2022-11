Consiglio comunale a Vibo: previsti diversi punti all’ordine del giorno, tra interrogazioni e proposte

L’ Assise tornerà a riunirsi martedì 29 novembre nella Sala consiliare di Palazzo Luigi Razza, dove è prevista la trattazione di dieci argomenti. Tra le interrogazioni all’ordine del giorno, il consigliere di minoranza Stefano Luciano punterà sui temi: Fontana Nassirya, Incrocio Giovanni XXXIII e taglio degli alberi. Sette saranno le proposte di deliberazione del Consiglio comunale aventi soprattutto ad oggetto la variazione al bilancio di previsione, l’adesione al Consorzio Costa degli Dei, l’adesione all’ ente di Governo “Autorità, rifiuti e risorse idriche Calabria”, la sottoscrizione accordo tra lo Stato e il Comune di Vibo Valentia per il riequilibrio strutturale “Patto per Vibo Valentia” e, anche, la parziale modifica del regolamento relativo al Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali, quotidiani e periodici del comune di Vibo Valentia. Verterà, invece, sulla situazione in cui versano i cimiteri di Vibo e frazioni, l’interrogazione dei consiglieri di minoranza Giuseppe Russo, Elisa Fatelli, Katia Franzè e Pietro Comito, secondo i quali nei suddetti luoghi sacri vige il caos, tra sporcizia, mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e, soprattutto, circa i posti per le salme. La pubblica seduta straordinaria, dunque, convocata per le 9 del prossimo martedi e, in seconda convocazione mercoledi alle 10, si prevede lunga e intensa.

LEGGI ANCHE: Rifiuti e nuova discarica nel Vibonese: si torna sotto l’egida della Regione con Arrical

Comune di Vibo, Santoro a Putrino: «Modificare le commissioni»

Articoli correlati