La Federazioni dei giovani socialisti mette radici a Pizzo

La Federazione dei giovani socialisti mette radici nel Vibonese: «Torna – annunciano i membri – dopo circa 17 anni una realtà socialista a Pizzo, città che storicamente ha rappresentato uno dei poli socialisti più attivi». Sulla nascita del presidio si è espresso il segretario provinciale Lorenzo Muratore: «Sono contento del risultato che siamo riusciti ad ottenere durante questi mesi in cui abbiamo lavorato tanto. Come si può constatare ci sono ancora giovani che credono nella politica vera e sono pronti a condividere ed attuare le proprie idee in una realtà come l’Fgs che è una grande famiglia politica in cui i principi fondamentali sono l’unione ed il sinergico lavoro di gruppo. Ringrazio come sempre tutti i compagni della Federazione provinciale ed in particolare il mio predecessore Domenico Tomaselli per il loro sostegno, parte integrante di questa bellissima realtà sempre in crescita».

