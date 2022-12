Nasce a Vibo Valentia la Federazione provinciale di Azione e Italia Viva

Nasce la Federazione tra Azione ed Italia Viva anche nella Provincia di Vibo Valentia. L’ufficialità nel corso di un partecipato incontro tra la delegazione di Azione composta dal segretario Provinciale Maurizio Mazzotta, la vice segretaria Samantha Mercadante, la segretaria cittadina Claudia Gioia, il vicesegretario Francesco Fusca, il Presidente del partito Franco Fusca ed il responsabile organizzativo Giuseppe Tropeano, e la delegazione di Italia Viva composta dai segretari provinciali Giuseppe Condello e Mariella Calogero oltre all’esponente dell’assemblea nazionale Italia Viva Marisa Galati. All’incontro anche l’On.le Bruno Censore, responsabile regionale Enti Locali Italia Viva e Stefano Luciano, consigliere comunale nonché componente della segreteria regionale di Azione. [Continua in basso]

«La Federazione – si legge in un comunicato stampa a firma dei segretari provinciali di Azione ed Italia Viva Maurizio Mazzotta, Giuseppe Condello e Mariella Calogero – determina di fatto la nascita del Terzo Polo nella provincia di Vibo Valentia con l’obiettivo di rafforzare un’area capace di mettere insieme sensibilità diverse, unite dal comune obiettivo: costruire una classe dirigente politica capace di amministrare con competenza gli enti locali. La Federazione – prosegue la nota – si inserisce nell’ottica della linea politica nazionale dei due partiti di riferimento rappresentati da Calenda e Renzi decisi oramai a creare un fronte unico capace di rappresentare un punto di riferimento per tutti i riformisti, i popolari ed i liberali che non si riconoscono nei populismi e che credono al buon governo dei territori a prescindere dagli steccati ideologici e dalla contrapposizione di parte. Il quadro politico nazionale e soprattutto il quadro politico locale necessita di una forza, capace di rappresentare un punto di riferimento, idoneo a trasmettere l’idea di una politica basata sul pragmatismo e la competenza. Nei prossimi giorni, peraltro, sarà nominato un coordinamento provinciale espressione della federazione con l’obiettivo – concludono – di lavorare per costruire linee politiche comuni e che avrà il compito di relazionarsi con i livelli regionali e nazionali dei partiti».