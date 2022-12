Città futura plaude alla Giunta: «Gettate le basi per cambiare il volto di Vibo»

«Come gruppo consiliare non possiamo che dirci estremamente soddisfatti dell’intensa attività che sta compiendo l’amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo, ed in particolare l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, sul fronte delle opere, delle progettazioni, del ripristino e del decoro in tutto il territorio comunale, nonché della messa in sicurezza di numerosi edifici pubblici». È quanto affermano in una nota i consiglieri del gruppo di maggioranza “Città futura”, secondo cui «a tre anni ormai dall’insediamento dell’amministrazione comunale, pur tra tante difficoltà di natura finanziaria, di carenza di risorse umane a disposizione dell’ente, di problematiche di vario genere, è innegabile lo sforzo compiuto nel settore dei Lavori pubblici. Troppo spesso viene sottovalutata la grandissima opera di messa in sicurezza svolta sulle scuole. Un investimento sul futuro dei nostri giovani, come nel caso delle strutture già consegnate – la Palach, la Savio e la Collodi – ed altre sulle quali i lavori sono in corso, come la Murmura, la Don Bosco e la Garibaldi». [Continua in basso]

«Sono state inoltre gettate le basi per cambiare il volto della città nei prossimi mesi. Come non plaudire all’approvazione di una serie di progetti, approvati o già mandati in gara, grazie anche al lavoro svolto dall’ex consigliere regionale Vito Pitaro che ha fatto pervenire al Comune fondi per oltre 8 milioni di euro, che permetteranno alla nostra città di eliminare condizioni di degrado, aumentare la sicurezza, valorizzare la bellezza che abbiamo e che spesso trascuriamo, migliorare la fruibilità degli spazi. Solo per citarne alcuni, i progetti riguardanti via De Gasperi, viale Affaccio, piazza Spogliatore, il Parco delle rimembranze, i quartieri periferici delle frazioni, l’accelerazione sul teatro comunale, i circa 10 chilometri di bitumazione delle strade, gli interventi nel centro storico, la riqualificazione di edifici storici come l’ex convento dei Gesuiti o l’ex caserma Garibaldi, il rilancio della metanizzazione nelle frazioni marine, il completamento della barriera soffolta a Vibo Marina e tanto altro ancora. Tutte opere e iniziative che siamo certi – concludono gli esponenti di maggioranza – riscontreranno il favore della cittadinanza, per la quale lavoriamo e ci spendiamo costantemente al fine di realizzare il progetto di una Vibo che merita di essere all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini. E la strada che stiamo seguendo va esattamente in questa direzione».

LEGGI ANCHE: Al Comune di Vibo 3 milioni per la sicurezza stradale e si punta a ridisegnare viale Affaccio – Video