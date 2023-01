Elezioni amministrative 2023: ecco tutti i Comuni chiamati al voto nel Vibonese

Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace e Parghelia. Sono questi i cinque Comuni del Vibonese in cui si terranno le elezioni amministrative nel 2023. La data ancora non c’è, a stabilirla sarà il Ministero dell’Interno. Come prevede la normativa in vigore, comunque, le elezioni amministrative si terranno in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Quest’anno ad andare al voto sarà quasi il 10% dei Comuni italiani, ossia 769 su un totale di 7.901. Un numero ancora provvisorio, l’elenco infatti potrebbe ancora subire aggiornamenti con l’aggiunta di eventuali Comuni i cui Consigli comunali saranno nel frattempo sciolti. Per quanto riguarda la Calabria, andranno a votare per le amministrative i cittadini di 41 Comuni. Nessuno di questi ha una popolazione maggiore di 15mila abitanti, per cui non sono previsti turni di ballottaggio, a meno che – caso raro – si registri parità di voti dei candidati sindaco più votati. [Continua in basso]

Di seguito l’elenco di tutti i Comuni alle urne, diviso per ogni provincia.

Provincia di Catanzaro

Cardinale Curinga Gasperina Guardavalle San Mango d’Aquino Santa Caterina dello Ionio Stalettì

Provincia di Cosenza

Bonifati Canna Cariati Carolei (Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato) Casali del Manco Castrolibero Maierà Malito Mandatoriccio (Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale) Marano Marchesato Paterno Calabro Piane Crati (Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato) San Martino di Finita Serra d’Aiello Terravecchia

Provincia di Crotone

Cerenzia Savelli Scandale

Provincia di Reggio Calabria

Bianco (Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato) Candidoni Condofuri Fiumara Gioiosa Ionica Locri San Pietro di Caridà Santa Cristina d’Aspromonte Scilla (Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato) Serrata Sinopoli (Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato)

Provincia di Vibo Valentia

Dinami Filandari Gerocarne Nardodipace Parghelia

