Provincia: da Città Futura, Noi con l’Italia e Udc «massimo sostegno a L’Andolina»

I coordinatori di Città Futura (Gaetano Pacienza), Noi con l’Italia (Maria Rosaria Nesci) e Udc (Salvatore Bulzomì) esprimono la loro soddisfazione «per il risultato ottenuto alle elezioni per il presidente della Provincia di Vibo Valentia in quanto frutto di una scelta condivisa, che vedrà certamente uniti i detti partiti anche per le decisioni future afferenti l’intero il territorio; il tutto nella consapevolezza che sia estremamente necessario un cambiamento per rendere la Provincia di Vibo Valentia (e non solo) quanto più prossima alle esigenze dei cittadini. A tal uopo non si può che condividere la dichiarazione del presidente neo eletto, Corrado L’Andolina, nella parte in cui afferma la necessità di focalizzare l’attenzione in via primaria sul bilancio dell’ente». [Continua in basso]

Pacienza, Nesci e Bulzomì «ritengono, infatti, che in tal guisa potrà ben comprendersi lo stato dell’arte ed adoperarsi poi per il risanamento ai fini di una programmazione economica, territoriale ed ambientale che sia proficua e che interessi i settori più rilevanti quali le politiche attive per il lavoro, la gestione dell’edilizia scolastica e la pianificazione territoriale provinciale. Si augura, pertanto, al presidente neo eletto di lavorare per come da buoni propositi, certo che troverà in chi scrive il massimo supporto ed a tal fine, onde, altresì, condividere un’azione politica uniforme e focalizzare l’attenzione sulle emergenze del territorio provinciale, stabilendo fin da ora le priorità da seguire nell’interesse dei cittadini amministrati, si chiede allo stesso presidente un immediato incontro che coinvolga i coordinatori provinciali di tutte le forze politiche di centro destra».

LEGGI ANCHE: Primo giorno di lavoro per il presidente della Provincia di Vibo Corrado L’Andolina – Video

Provincia, elezione del presidente L’Andolina: soddisfatti Mangialavori, Limardo e Comito