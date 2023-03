Consiglio regionale, Lo Schiavo è il nuovo capogruppo del Misto

Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo è il nuovo capogruppo del Misto. La nomina avvenuta dopo il passaggio di Amalia Bruni al gruppo del Partito democratico. «Ho assunto, anche grazie alla fiducia accordata dal consigliere Antonello Talerico – afferma Lo Schiavo – la guida pro tempore del Gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria. Un gruppo che per sua definizione comprende al suo interno espressioni e sensibilità differenti. Come dovrebbe risultare un gruppo ‘misto’ se non ‘eterogeneo’? La presa d’atto della mutata composizione del gruppo consiliare, che dall’inizio della legislatura è stato composto da un solo consigliere, ha suggerito l’applicazione di un principio di equa rappresentanza delle diverse sensibilità politiche in esso contenute. Le ‘metodologie’ che saranno utilizzate saranno quelle di una trasparente e legittima rappresentanza, secondo le regole statutarie, non di singole individualità, ma di tutte le componenti che fanno o faranno parte del gruppo consiliare. Continuerò anche da questa postazione ad esercitare il mio mandato di consigliere regionale con spirito propositivo, in piena libertà e senza condizionamenti, nell’esclusivo interesse dei cittadini calabresi».