Il gruppo Uniti per Spadola attacca il sindaco: «Paese quasi al buio»

Il gruppo Uniti per Spadola, composto dal capogruppo Maurizio Marchese, Giovanni Ionadi e Nicola Zaffino intervengono in merito alla pubblica illuminazione del centro montano del Vibonese. «Da diversi mesi – scrivono – mancano o non sono funzionanti numerose lampade dell’illuminazione pubblica in diverse vie comunali: via Roma, piazzale scuola elementare e scuola media, località pendini, ecc… Inoltre – proseguono – in alcuni casi risultano interamente mancanti anche le lanterne installate sui pali di sostegno unitamente a tutto il corpo illuminante». [Continua in basso]

Nella missiva indirizzata al sindaco, il gruppo “Uniti per Spadola” segnala come la responsabilità del corretto funzionamento del sistema di pubblica illuminazione sia «solo ed esclusivamente del primo cittadino e che eventuali azioni criminose di male intenzionati avvantaggiati dalla ridotta o mancante illuminazione pubblica sono da addebitarsi a codesta amministrazione». Maurizio Marchese, Giovanni Ionadi e Nicola Zaffino nel sottolineare di avere sollevato più volte il problema, chiedono di «ripristinare le condizioni di sicurezza».