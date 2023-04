Comune di Vibo: il gruppo di Azione si costituisce in Consiglio

«L'obiettivo - spiega il consigliere Giuseppe Russo - è quello di rafforzare l’azione in consiglio comunale per garantire i diritti dei cittadini»

Costituito formalmente oggi a Vibo Valentia il gruppo consiliare di Azione con i consiglieri comunali Stefano Luciano e Giuseppe Russo. «L’obiettivo – è scritto in una nota a firma del consigliere Giuseppe Russo – è quello di rafforzare l’azione in consiglio comunale diretta ad espletare iniziative utili a garantire i diritti dei cittadini senza pregiudizi ideologici ed al di là delle contrapposizioni di parte. Tengo a chiarire che oggi – prosegue Russo – in continuità con la mia candidatura dentro la lista di “Vibo Unica” alle precedenti elezioni, mantengo una posizione moderata e centrista che ha sempre caratterizzato il mio agire politico pur nella fluidità fisiologica che le dinamiche recenti hanno comportato. Ed infatti anche le recenti esperienze avute sotto sigle differenti, non hanno mai scalfito la trasparenza delle mie condotte istituzionali. Sono convinto – sottolinea il consigliere comunale- che Azione darà un contributo fondamentale alle prossime elezioni amministrative attraverso una lista forte che sappia interpretare il desiderio dei cittadini di cambiare pagina ed il mio impegno – conclude Giuseppe Russo – sarà sempre per la gente e tra la gente».

