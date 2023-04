Filandari, l’opposizione chiede un consiglio comunale urgente

I consiglieri comunali di opposizione di Filandari, Francesco Antonio Artusa “Capogruppo Lega Salvini premier” e Giuseppe Antonio Artusa “gruppo Misto” hanno presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale urgente, con all’ordine del giorno 10 punti di discussione e valutazione di presunte irregolarità amministrative. «Tali vicende – evidenziano dalla minoranza – di cui prendono spunto i punti all’ordine del giorno sono cronologicamente ben identificati nell’arco dell’intera legislatura e necessitano di chiarimenti e attente valutazioni da parte del sindaco, ufficio tecnico e varie figure professionali che si sono alternati nei lavori in discussione, dove si presumono gravi irregolarità». [Continua in basso]

A riguardo, i «consiglieri comunali di opposizione chiedono che venga data adeguata relazione, a ogni punto richiesto in consiglio comunale, portando a conoscenza l’ufficio territoriale della prefettura e sua eccellenza il prefetto, per il rispetto delle regole di convocazione del Consiglio». L’attenzione verrà focalizzata sulla delibera di cessione di un terreno di proprietà comunale, delibera su attuazione della pianificazione urbanistica-edilizia mediante edificazione diretta, e poi ancora delibera di giunta per lavori di manutenzione straordinaria strada Ficarella, lavori di pubblica illuminazione strada Esposito, Arzona, lavori di messa in sicurezza di piazza Maria Misericordia, e lavori strada Filandari-Mileto, messa in sicurezza spazio adiacente grotta Santa Cristina, lavori messa in sicurezza del cimitero di Filandari.

LEGGI ANCHE: Nel Vibonese nuovo calo della popolazione tra denatalità ed emigrazione: i dati