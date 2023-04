Vibo, mitigazione del rischio idrogeologico: interrogazione al sindaco sui lavori

“Gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativamente ai fossi Calzone Rio Bravo, Antonucci, Cutura-La Badessa e relativi affluenti nei tratti a monte, rientranti nel Comune di Vibo Valentia, sono recensiti nel repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo e, pertanto, considerati urgenti per ridurre il rischio idrogeologico del nostro territorio”. Così il gruppo consiliare di “Vibo Democratica” in un’interrogazione presentata al presidente del Consiglio comunale Rino Putrino e al sindaco Maria Limardo, sullo stato dell’arte dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico circa i fossi Calzone Rio Bravo, Antonucci, Cutura-La Badessa e relativi affluenti. [Continua in basso]

Una immagine del torrente Antonucci

“Il nostro ente, – spiega il capogruppo Marco Miceli – da diversi anni ha a disposizione per lo svolgimento di tali lavori rispettivamente 679.650,00 euro, 832.325,00 euro e 890.154,35 euro. Nel febbraio del 2020, avendo constatato un’anomala stasi dell’avvio dei suddetti lavori, fondamentali per la messa in sicurezza di un territorio in cui il rischio idrogeologico presenta un’importante criticità, ho sollevato la questione in commissione lavori pubblici, sottolineando che, poiché mancavano progettisti e progetti, c’era il rischio concreto di perdere tali finanziamenti e, di conseguenza, la possibilità di svolgere fondamentali lavori per la messa in sicurezza del nostro territorio. In seguito al mio sollecito l’ente, con determinazione n.181 del 19 febbraio 2020, ha sostituito i Rup dei tre interventi, dopo aver riscontrato la stasi amministrativa sui procedimenti. Nel novembre 2020 ho presentato apposita interrogazione al sindaco per conoscere modi e tempi certi relativi ai suddetti lavori”.

Dunque, “a dispetto dell’urgenza certificata dal Ministero da almeno 4 anni, di intervenire nei sopra citati fossi per mitigare il rischio idrogeologico del territorio e nonostante le rassicurazioni dell’assessore delegato dal sindaco nelle opportune sedi consiliari, ad oggi, – conclude Miceli – sembrerebbe che nessuno dei lavori sopra descritti sia stato avviato. pertanto si interroga il sindaco chiedendo di informare il Consiglio in merito allo stato dell’arte dei suddetti lavori funzionali alla mitigazione del rischio idrogeologico del nostro territorio e di fornire le dovute spiegazioni in merito al ritardo nell’avvio degli interventi”.

