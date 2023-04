Comune di Vibo e carenza di personale, Miceli e Policaro al sindaco: «Selezioni incomplete»

Marco Miceli

“Sono anni ormai che il Comune di Vibo Valentia lamenta una gravissima carenza di personale e riesce a garantire i servizi principalmente grazie allo spirito di abnegazione dei suoi dipendenti, molti dei quali svolgono mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza”. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di minoranza Marco Miceli e Giuseppe Policaro i quali, fanno il punto della situazione della pianta organica dei dipendenti e chiedono lumi al sindaco Maria Limardo attraverso un’interrogazione.



“Considerato che – chiariscono i consiglieri – in ordine al Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra aree approvato con deliberazione di giunta comunale n. 199 in data 7 ottobre 2022, in attuazione delle determine n.1897, n.1898 , n.1904, n. 1900, n.1899, n. 1901 del 25 ottobre 2022, il Comune di Vibo Valentia ha indetto rispettivi avvisi di procedure comparative per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo per la copertura di due posti vacanti di categoria B e profilo professionale Esecutore Amministrativo, di cinque posti vacanti di categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo, di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo/Contabile, di un posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistica, di un posto di categoria C e profilo professionale Istruttore Tecnico, di un posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico -Ambiente . Il termine di scadenza per la presentazione delle domande a tutti i suddetti avvisi era fissato per il 25 novembre 2022 e che gli stessi avvisi specificavano che le procedure di selezione si sarebbero concluse entro 60 giorni, decorrenti dal 25 ottobre 2022″. [Continua in basso]

Giuseppe Policaro

Dunque, i consiglieri vengono al punto: “Nonostante in data siano state pubblicate le graduatorie degli ammessi e che nell’avviso era specificato che la procedura sarebbe stata espletata entro 60 giorni, tenuto conto che in data 2 dicembre sono state pubblicate le graduatorie con le quali sono stati ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati esclusi i candidati che non possedevano tali requisiti, tuttavia le procedure di selezione – e relativa nomina dei vincitori – sono state espletate solo con riferimento agli avvisi relativi alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo/Contabile, di un posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistica, di un posto di categoria C e profilo professionale Istruttore Tecnico, di un posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico-Ambiente. Pertanto, si chiede al sindaco “perchè, nonostante gli avvisi siano stati pubblicati lo stesso giorno, sono state espletate solamente alcune procedure di selezione ed entro quanto saranno espletate le procedure relative ai due posti vacanti di categoria B e profilo professionale Esecutore Amministrativo e di cinque posti vacanti di categoria C”.

Domenico Francica

Nei giorni scorsi, l’ente locale, ha fatto sapere che “nel corso dell’ultima riunione di giunta, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo ha approvato le regole dettate per il reinquadramento dei dipendenti dalle categorie nelle aree, per la definizione dei nuovi profili professionali; per la regolamentazione degli incarichi di elevate qualificazioni che prendono il posto di quelli di posizione organizzativa; per la disciplina delle progressioni economiche o differenziali stipendiali; per la disciplina delle riqualificazioni professionali o progressioni verticali speciali e, ove già non attuata sulla base del dettato normativo, delle progressioni tra le aree. La data è quella dello scorso 1° aprile, in quanto primo giorno del quinto mese successivo alla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro. L’ente ha provveduto a reinquadrare i dipendenti dalle 4 categorie A, B, C e D alle nuove 4 aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari ed elevate qualificazioni”. L’assessore al Personale Domenico Francica, aveva spiegato che “l’amministrazione comunale, sulla base delle previsioni dettate dal contratto nazionale, dal testo in vigore dell’art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 e delle Linee guida della Funzione pubblica del 14 settembre 2022, ha dato corso alla ridefinizione dei profili professionali. Sono state apportate modifiche al contenuto dei profili esistenti, adattandoli in particolare – ha chiarito l’assessore Francica – alle capacità comportamentali richieste e così da avere una base per le procedure di selezione concorsuale. Inoltre si è dato corso alla definizione di nuovi ed innovativi profili richiesti in particolare dalle transizioni digitale ed ecologica delle PA e dalla ricerca, gestione e rendicontazione di progetti comunitari e delle politiche di coesione. E, ancora, prevista l’attivazione di profili connessi alle nuove sfide dettate alle amministrazioni. A seguito della definizione dei nuovi profili, tutti i dipendenti sono stati inquadrati sulla base di tali modelli, con conseguenze anche sul terreno del contenuto dei contratti individuali”.

