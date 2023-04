Zambrone punta a migliorare l’accesso alle aree agricole di località Pagliaia-Cocomerara

Nel riquadro, il sindaco L’Andolina

La strada comunale di località “Pagliaia-Cocomerara” sarà prossimamente oggetto di un intervento, così da migliorare l’accesso alle aree agricole. Per i “Lavori di miglioramento infrastrutture di accesso alle aree agricole, strada rurale Pagliaia-Cocomerara” (del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a sostegno degli investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e silvicoltura), l’affidamento dell’incarico di progettazione ed esecuzione dei lavori è stato infatti dato allo studio tecnico dell’ingegnere Vincenzo Ionadi con sede in Francavilla Angitola. [Continua in basso]

«Questo è uno dei quattro cantieri ancora non avviato – ci ha fatto sapere il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina -, oltre ai quali se ne aggiungono altri dieci già attivi. Si parte da interventi minori per cinquantamila euro fino a interventi più cospicui per un milione e mezzo di euro». L’Andolina, che traccia un po’ un bilancio della sua attività amministrativa riguardo gli interventi urgenti ed essenziali per il territorio comunale di Zambrone, ha poi precisato: «Tale intervento, assieme ai restanti tre cantieri, a breve sarà avviato». La strada in questione «collega la provinciale di San Giovanni-Daffinà con alcune aree rurali. Un tempo insisteva in quella zona la discarica di “Limpicella” che è stata poi regolarmente bonificata. Il progetto che andremo a breve a realizzare è molto vecchio – ha sottolineato L’Andolina -, risale addirittura alla precedente amministrazione comunale. Il finanziamento ottenuto grazie ad uno scorrimento di graduatoria ammonta a centoventimila euro ma, dato l’aumento generale dei prezzi, il progetto dovrà certamente subire modifiche. Quindi non credo si possa più parlare di ampliamento della sede stradale, anche perché la strada è di per sé abbastanza larga. Con l’impiego delle somme rimanenti dall’adeguamento prezzi, credo che a stento si potrà asfaltare tutto il tratto stradale. Verrà realizzata la regimentazione delle acque piovane e, nei tratti più impraticabili, si provvederà all’asfalto delle sole buche. Questo non significa che terminati i fondi il progetto non verrà concluso, anzi – ha concluso il sindaco -, si andrà alla ricerca di ulteriori finanziamenti per ultimare i lavori che ci siamo prefissati di compiere».

