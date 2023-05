Vibo, convocato il question time: cinque i punti all’ordine del giorno

È stato convocato per lunedì 8 maggio, alle ore 9, il question time “interrogazioni a risposta immediata” nella sala consiliare del palazzo municipale a Vibo Valentia. I punti all’ordine del giorno sono cinque. Il presidente del Consiglio comunale Nazzareno Valentino Putrino nel convocare il civico consesso ricorda che «la seduta, non avendo natura deliberante, è considerata valida a prescindere dal numero dei consiglieri comunali che vi parteciperanno». Di seguito le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno che verranno discusse in seduta. [Continua in basso]

Area giochi bimbi zona S. Andrea Vibo Marina, presentata dai consiglieri comunali del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Dipendenti comunali deliberazione G.C. 80, presentata dai consiglieri comunali del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Lavori di urbanizzazione zona S. Andrea Vibo Marina, presentata dai consiglieri comunali del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Stato villa comunale Luigi Razza, presentata dal consigliere comunale del gruppo Vibo Democratica Miceli Marco. Gestione del Parco archeologico urbano della Città di Hipponion-Valentia, presentata dal consigliere comunale del gruppo Vibo Democratica Miceli Marco.

LEGGI ANCHE: Villa comunale di Vibo Valentia nell’abbandono, la denuncia del consigliere Miceli – Foto

I tesori del museo di Vibo attraggono sempre più visitatori: ingressi triplicati – Foto