Elezioni comunali, seggi aperti: nel Vibonese si vota in sei Comuni

Seggi aperti per le elezioni amministrative in Calabria. Sono 41 i Comuni chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. Tutti gli enti interessati hanno una popolazione inferiore a 15mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio salvo che non si verifichi una assoluta parità di voti tra i candidati sindaco. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 di oggi e lunedì 15, dalle ore 7 alle ore 15. Dopo la chiusura dei seggi e il conteggio dell’affluenza inizierà lo spoglio delle schede. [Continua in basso]

I Comuni al voto in Calabria

Le elezioni coinvolgono 7 comuni del Catanzarese (Cardinale, Curinga, Gasperina, Guardavalle, San Mango d’Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Stalettì), in 15 del Cosentino (Bonifati, Canna, Cariati, Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, San Martino di Finita, Serra d’Aiello, Terravecchia), 3 del Crotonese (Cerenzia, Savelli, Scandale), 10 nel Reggino (Bianco, Candidoni, Condofuri, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d’Aspromonte, Serrata, Sinopoli), 6 nel Vibonese (Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant’Onofrio).

I candidati a sindaco nei Comuni vibonesi

A Sant’Onofrio, dove l’amministrazione comunale è caduta lo scorso febbraio dopo le dimissioni di sette consiglieri, sarà una corsa a tre. A sfidarsi sono il sindaco uscente Antonino Pezzo, l’ex presidente del Consiglio comunale Giuseppe Alibrandi e l’ex presidente della Provincia di Vibo, Gaetano Ottavio Bruni.

Tre anche i candidati a sindaco anche a Nardodipace, che non vede però in corsa il sindaco uscente Antonio Demasi: a contendersi la guida del Municipio sono l’attuale vicesindaco Samuele Maiolo, l’ex primo cittadino Romano Loielo e infine Fabio Tassone.

Pure a Gerocarne, l’attuale primo cittadino Vitaliano Papillo rinuncia alla ricandidatura, dopo due mandati alla guida politica del Municipio: gli sfidanti qua sono due, ossia Pasquale Vivona e Luigi Crispo.

AFilandari sono tre i candidati a sindaco. C’è l’uscente Rita Fuduli ed a contendergli la guida del Comune ci sono Fortunato Rotella e infine Enzo Deodato.

Per quanto riguarda Parghelia, gli sfidanti per le prossime comunali sono due: il sindaco uscente Antonio Landro e Daniele Vasinton. Escluso il terzo aspirante Gerardo Pungitore che si è presentato dieci minuti dopo l’orario limite di presentazione delle liste, fissato per le ore 12.

Infine, a Dinami sono tre i candidati a sindaco. L’uscente Gregorio Ciccone dovrà contendersi la carica di primo cittadino con Antonino Di Bella e Carmelo Callà, quest’ultimo presidente del comitato civico “Pro Dinami”.

