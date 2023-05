Elezioni comunali, urne aperte fino alle 15. Affluenza in calo nel Vibonese: i dati per ogni paese

Hanno riaperto questa mattina alle ore 7 i seggi per le elezioni amministrative. Ieri sera alle 23 l’affluenza risultava in calo in tutta Italia rispetto alle precedenti elezioni. Oggi si vota fino alle 15; subito dopo, una volta espletate le operazioni di chiusura dei seggi e di conteggio dell’affluenza, inizierà lo spoglio delle schede. In tutta Italia sono 790 i Comuni in cui si elegge il sindaco, 41 dei quali in Calabria. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, sono chiamati alle urne i cittadini di 6 centri: Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant’Onofrio.

Nella giornata di ieri l’affluenza alle urne nel Vibonese è stata del 39,82%, dunque decisamente in calo rispetto alle scorse amministrative quando si era registrato un 47,17%. Il dato vibonese è inoltre il più basso rispetto alle altre province calabresi. Segue Reggio Calabria 45,52%, Cosenza 45,76%, Catanzaro 47,50%, Crotone 49,19%. A livello nazionale ieri sera alle 23 affluenza del 37,22%. [Continua in basso]

L’affluenza nei comuni vibonesi al voto

Per quanto riguarda i singoli Comuni alle urne in provincia di Vibo Valentia, quello in cui i cittadini si sono recati di meno a votare nella giornata di ieri è stato Dinami: qui l’affluenza alle ore 23 era al 29,09%; alle precedenti amministrative, ossia nel 2018, dopo la prima giornata di voto si era attestata invece al 30,02%. C’è poi Gerocarne che ieri ha chiuso con il 34,94%, in forte calo rispetto al 2018 quando era stata del 59,41%. A Nardodipace affluenza al 40,44% (nel 2017 il 49,28%). Sant’Onofrio unico comune vibonese con un dato in crescita rispetto alle scorse elezioni: alle ore 23 di ieri aveva votato il 46,08% degli aventi diritto, nel 2021 invece il 42,92%. A Filandari affluenza del 47,74% (nel 2018 al 55,31%). Infine a Parghelia affluenza del 48,19% (nel 2018 al 65,26%).

I candidati a sindaco nei Comuni vibonesi

A Dinami sono tre i candidati a sindaco. L’uscente Gregorio Ciccone si contende la carica di primo cittadino con Antonino Di Bella e Carmelo Callà, quest’ultimo presidente del comitato civico “Pro Dinami”.



Tre anche i candidati a sindaco anche a Nardodipace, che non vede però in corsa il sindaco uscente Antonio Demasi: a contendersi la guida del Municipio sono l’attuale vicesindaco Samuele Maiolo, l’ex primo cittadino Romano Loielo e infine Fabio Tassone.



Pure a Gerocarne, l’attuale primo cittadino Vitaliano Papillo rinuncia alla ricandidatura, dopo due mandati alla guida politica del Municipio: gli sfidanti qua sono due, ossia Pasquale Vivona e Luigi Crispo.



A Filandari sono tre i candidati a sindaco. C’è l’uscente Rita Fuduli ed a contendergli la guida del Comune ci sono Fortunato Rotella e infine Enzo Deodato.



Per quanto riguarda Parghelia, gli sfidanti per le prossime comunali sono due: il sindaco uscente Antonio Landro e Daniele Vasinton. Escluso il terzo aspirante Gerardo Pungitore che si è presentato dieci minuti dopo l’orario limite di presentazione delle liste, fissato per le ore 12.



Infine, a Sant’Onofrio, dove l’amministrazione comunale è caduta lo scorso febbraio dopo le dimissioni di sette consiglieri, sarà una corsa a tre. A sfidarsi sono il sindaco uscente Antonino Pezzo, l’ex presidente del Consiglio comunale Giuseppe Alibrandi e l’ex presidente della Provincia di Vibo, Gaetano Ottavio Bruni.

