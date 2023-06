Ricadi: il sindaco Tripodi fa il punto sul Dup e punta all’equità fiscale

Nicola Tripodi

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale, il sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi, ha presentato Il Documento unico di programmazione (Dup) che costituisce il principale strumento di programmazione per la successiva redazione del Bilancio di previsione. Un documento nel quale si punta all’equità fiscale e al riequilibrio del Bilancio comunale; alla manutenzione, gestione e arredo del territorio; alla scuola e alla cultura. Partendo dalle cifre, nel suo discorso il sindaco Tripodi ha evidenziato come tale Piano preveda «investimenti per: 11,8 milioni di euro per l’anno in corso; 15,38 milioni di euro per l’anno prossimo ed infine 9,3 milioni di euro per il 2025 per un importo complessivo nel triennio di circa 35,76 milioni di euro». Sui tributi, il primo cittadino ha sottolineato che: «occorre imprimere, nel recupero delle annualità pregresse e nella ricerca di eventuali evasori, un’azione decisa e veloce, al fine di garantire equità nel trattamento dei contribuenti, senza creare una distinzione tra chi paga e chi omette, tra cittadini virtuosi e puntuali e furbetti. Pertanto – ha sottolineato il sindaco -, l’azione amministrativa è incentrata su tre direzioni: individuazione di tutti gli evasori attraverso un’esatta catalogazione degli immobili e relativi proprietari o affittuari con correlazione diretta ed informatizzata con le altre banche dati comunali – Servizi demografici, Catasto, Aereo-fotogrammetrie, Anagrafe tributaria -; recupero delle annualità pregresse per riequilibrare lo scompenso di cassa ed evitare disparità di trattamento con chi è puntale nei pagamenti dei tributi comunali. Supporto al cittadino che intende regolarizzare la sua posizione con ogni mezzo utile e legittimamente attivabile».

Sul Bilancio il sindaco ha poi asserito che la «conseguenza dell’equità fiscale è il riordino della finanza comunale. La situazione finanziaria dell’ente – ha precisato nella seduta – è da tempo compromessa. Per poter mettere in atto le buone intenzioni degli amministratori bisogna eseguire una ricognizione economica finanziaria dei flussi e analizzare gli impegni e le situazioni debitorie, analizzare tutte le possibili forme di sofferenza economica e valutare le possibili soluzioni, attuando una meticolosa programmazione economica. L’azione dell’amministrazione sarà quindi improntata su: una programmazione che rispetti i tempi di legge e garantisca agli amministratori una visione oltre l’esercizio finanziario singolo, con concretezza e reale misurazione delle dinamiche finanziarie e di cassa; recupero immediato delle entrate da incassare per riequilibrare la cassa che è uno degli elementi più importanti nel nuovo sistema contabile, ai fini della valutazione della solidità finanziaria dell’ente e del permanere degli equilibri». Su manutenzione, gestione e arredo del territorio, Tripodi ha sottolineato l’esigenza di «implementare l’arredo e il decoro dei luoghi non fine a se stesso ma realizzato per fare sentire la presenza delle istituzioni e accrescere la coscienza che i luoghi comuni sono la casa di tutti. Abbattere il degrado urbano per costruire un ambiente dove regni l’ordine e la bellezza è l’obiettivo di questo punto strategico». Infine su scuola e cultura ha fatto il punto in ordine alla manutenzione dei plessi scolastici, della rete museale e bibliotecaria e sul teatro di Torre Marrana: «Oltre alla manutenzione degli immobili ed al ripristino di ogni luogo culla di cultura, è obiettivo strategico di questa amministrazione la costruzione di un Piano culturale complessivo che inglobi al suo interno attività importanti quali tradizioni culturali locali e valorizzazione del nucleo familiare, educazione alimentare e alla salute – prevenzione malattie e miglioramento qualità della vita – enogastronomia locale, azioni finalizzate alla cultura della legalità, realizzazione di mostre ed attività a tema per sensibilizzare le coscienze sui fatti socio-economici e culturali di rilievo».

