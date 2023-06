Rombiolo, il Comune promuove incontri pubblici per illustrare attività in corso e in programmazione

Domenico Petrolo

Sviluppare e migliorare le relazioni tra enti e cittadini, mediante modalità di interazione e confronto che non sia delegata al solo web, strumento, quest’ultimo, prediletto per la comunicazione pubblica. Il sindaco di Rombiolo, in tal senso, opta per gli incontri pubblici vis à vis, proponendo un calendario di appuntamenti con i cittadini per illustrare attività e lavori in corso e in programmazione, tra cui la creazione della Comunità energetica e parlare del Consuntivo 2022 Bilancio di previsione 2023. E, soprattutto, raccogliere suggerimenti e punti di vista dei cittadini. Gli incontri si terranno mercoledì 7 giugno, alle ore 20:00, in una sala del palazzo “Domenico Contartese” a Rombiolo, e giovedì 8 giugno, sempre alle 20:00, all’Auditorium “Michele Capone” di Pernocari. Il primo cittadino di Rombiolo, Domenico Petrolo, dunque, punta al coinvolgimento della comunità con degli incontri finalizzati all’ascolto e all’informazione.

