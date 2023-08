Vibo, dopo il Tar anche De Pinto (Lega) “boccia” l’ordinanza del Comune

Mino De Pinto

Dopo la sospensione da parte del Tar Calabria dell’ordinanza sindacale del Comune di Vibo Valentia, che limitava il transito dei mezzi pesanti in alcune ore della giornata su viale delle Industrie a Vibo Marina, interviene anche il segretario cittadino della Lega Mino De Pinto, che ricopre anche il ruolo di capo ormeggiatore dello scalo vibonese: “Credo che si sia sottovalutato il danno economico che può subire non solo la nostra città, ma l’intera regione se viene bloccato, come di fatto era accaduto, l’unico deposito costiero che rifornisce tutta la Calabria, in termini di danno erariale e ricaduta economica. Voglio ricordare, a chi forse l’ha dimenticato – aggiunge il segretario del Carroccio – che il porto di Vibo Marina è di carattere commerciale ed è un porto statale. Credo sia necessario iniziare a guardare oltre i soliti discorsi sulla delocalizzazione dei depositi. Vogliamo, forse, che quest’ultima risorsa faccia la fine del cementificio, chiuso ormai da dieci anni e che era un valore importante per il vibonese? Per il suo funzionamento al porto arrivavano almeno quattro navi al mese, un traffico che è venuto meno e di cui mai nessuno si è posto il problema. A mio parere va fatta una riflessione seria e lungimirante per il futuro della città e del porto, senza fare sterili proclami. Dobbiamo pensare ad un piano di riqualificazione urbana, un piano per l’erosione costiera e soprattutto un piano portuale che preveda l’ampliamento dell’infrastruttura con il prolungamento del molo foraneo detto Molo Verde. In conclusione – asserisce De Pinto – credo che la politica debba fare progetti per il futuro, per aumentare il traffico merci e passeggeri, tutelando le attività esistenti. Le parole restano parole, è ora di passare ai fatti”.

