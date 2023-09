Vibo Marina, il Comune implementa l’ufficio dei Servizi demografici

Il sindaco di Vibo Maria Limardo

«Continuiamo a compiere importanti passi verso una sempre più puntuale erogazione dei servizi comunali all’utenza, superando le difficoltà e valorizzando le risorse nel solco degli indirizzi politico-amministrativi di questa giunta». Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, che annuncia l’implementazione dei servizi demografici erogati all’interno della sede della delegazione di Vibo Marina. «Ringrazio gli assessori Katia Franzè, al Personale e Decentramento, e Michele Falduto, con delega ai Servizi demografici, per il lavoro che stanno facendo e che continua a produrre i risultati che la cittadinanza si attende». A spiegare le novità è l’assessore Franzè: «All’interno della delegazione vi è già il personale che opera per il rilascio delle certificazioni anagrafiche, e quindi per certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, nonché per le autentiche delle firme. Da questo momento, per un giorno a settimana e con l’intenzione di incrementare l’attività se ve ne fosse l’esigenza, vi sarà una unità in più che si dedicherà ad un’altra serie di servizi. È un risultato, a mio giudizio, di grandissima valenza perché va ad incidere in maniera diretta sul cittadino facilitando il disbrigo di pratiche che, in passato, richiedevano tempo e spostamenti non sempre possibili. Non posso che esprimere soddisfazione e ringraziare gli uffici che si sono mostrati disponibili ed aperti alle esigenze dell’amministrazione ed in ultimo del cittadino-utente, che chiedeva una maggiore attenzione verso il territorio costiero. Da oggi, quindi, anche a Vibo Marina, a disposizione dei cittadini di tutte le frazioni marine che si ritrovino impossibilitati a recarsi negli uffici del capoluogo, sarà possibile effettuare cambi di residenza, nuove iscrizioni anagrafiche, cambio di via, cambio anagrafico, nonché consegna/sostituzione delle tessere elettorali. Ricordo inoltre – conclude l’assessore Franzè – che sempre nella delegazione è presente lo sportello di Soget Spa al quale i cittadini possono fare riferimento per il disbrigo delle pratiche relative ai tributi». Da parte sua, l’assessore Falduto ricorda le iniziative già assunte in passato sul fronte del potenziamento dell’Ufficio Anagrafe, in particolare per quanto concerne il rilascio delle carte d’identità a Vibo Valentia: «Venivamo da una situazione difficile che si trascinava da tempo, determinata per lo più dalla carenza di personale. Abbiamo quindi inciso su un fattore che creava non poche problematiche all’utenza per via delle attese anche solo per prendere un appuntamento. Oggi, invece, il disbrigo di questa pratica è pressoché immediato. Per quanto riguarda Vibo Marina, dalla prossima settimana, siamo certi che l’unità destinata ai nuovi servizi sarà di grande beneficio per tutta l’utenza delle frazioni marine». Questo servizio verrà effettuato nella giornata di martedì, dalle ore 9.00 alle 12.30, e di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00. Gli altri servizi già in essere a Vibo Marina seguono l’orario di sempre, ovvero dal lunedì al venerdì 9/12.30, martedì anche il pomeriggio 15/17, giovedì mattina chiuso al pubblico.

