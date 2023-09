Comune Vibo, il gruppo di Fi: «Protagonismo polemico da parte dell’opposizione»

Domenico Console

«Vibo, ancora una volta, registra una parte dell’opposizione concentrata a spendere le proprie energie nel tentativo d’impedire, ritardare, o sminuire quando è perseguito, ad ogni costo qualsiasi beneficio per la città». È quanto affermano i componenti del gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia. «Così, mentre la maggioranza, assumendosi il dovere delle responsabilità di governo, nell’ultimo consiglio comunale propone in aula l’incameramento di nuove risorse finanziarie, pari a 455.000 euro, nonché, in conseguenza della nota del Mef che preannuncia alla città l’avvio della procedura di risanamento ex art. 268 Tuel – per la prima volta in Italia, la deliberazione necessaria a scongiurare definitivamente la dichiarazione di un secondo dissesto, le opposizioni presenti concentrano ogni loro sforzo sull’avversario di turno da dileggiare, da screditare, indugiando con fiumi di articoli e dirette social – afferma Forza Italia – in un forsennato “protagonismo polemico” finendo così per svilire la funzione e la responsabilità politica che istituzionalmente ricoprono. I fondi vincolati ricostituiti, i debiti da titolo giudiziale coperti con gli stanziamenti di bilancio, inclusi 3.5 milioni di euro per erronee procedure espropriative risalenti comportano un recupero per questa amministrazione in termini di cassa pari quasi a 40 milioni di euro. testimoniando: “l’attuazione di misure di risanamento” che evidentemente, non cagionando alcun disavanzo, “producono un miglioramento sostanziale dei conti del Comune” ( pag. 121 deliberazione n. 12/SEZAUT/2023). A questi risultati si andranno ad aggiungere i benefici in termini contabili dell’assunzione del Patto salvacomuni sottoscritto con il Governo. Il Comune di Vibo in quest’ultimo mandato – cntinua Forza Italia – è andato avanti, dunque, nel percorso di risanamento e lo ha fatto grazie all’impegno ed alla professionalità dell’assessore Nardo, all’ostinazione del sindaco, al fermo sostegno di tutti i consiglieri di maggioranza e di alcuni di opposizione che con noi hanno votato ogni atto di questo percorso, nel tentativo, riuscito di evitare ad ogni costo una seconda dichiarazione di dissesto per la città. Tuttavia – concludono i consiglieri comunali di Fi – solo uno di essi ha anteposto, fino in fondo e concretamente, i benefici della città alla speculazione politica del momento, presenziando in piena libertà nello scorso consiglio comunale, non già per sostenere la maggioranza – non si trattava di pratiche che comportavano la decadenza dell’organo -, semmai per esprimere un voto a favore della città che non merita però, a questo punto, di attardarsi nel discutere la politica del pettegolezzo e della denigrazione».

