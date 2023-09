Comune di Stefanaconi, convocato il Consiglio comunale

Indetta in prima convocazione per martedì 26 settembre alle ore 8:30 ed eventualmente per il giorno seguente al medesimo orario, la prossima seduta del Consiglio comunale di Stefanaconi, ente recentemente sotto la lente della Prefettura di Vibo la quale ha inviato la Commissione di accesso agli atti. I punti all’ordine del giorno che verranno discussi a palazzo Carullo sono i seguenti: approvazione verbali seduta precedente; presa atto diffida della Corte dei Conti questionario del revisore, rendiconto esercizio 2021; ratifica approvazione variazione di bilancio esercizio 2023 e pluriennale 2023/2025; integrazione regolamento Durc del cittadino; integrazione regolamento rateizzazione morosità dei cittadini nei confronti dell’ente.

