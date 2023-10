Perfidia e la guerra in Medio Oriente, riparte il programma di Antonella Grippo – Video

frameborder="0" allowfullscreen="">

Perfidia, il talk politico più incandescente del piccolo schermo, è tornato in prima serata su LaC Tv. Antonella Grippo, autrice e conduttrice della trasmissione, è rientrata nelle case dei calabresi, e non solo, con le sue scomode poltrone e le sue irriverenti analisi politiche. “Erba di Gaza mia” è il titolo della prima puntata. Perfidia ha rivolto la sua attenzione all’ennesimo conflitto mediorientale e al sentimento diffuso dentro la società italiana. Tanti gli ospiti, ad iniziare dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. In studio, invece, il deputato della Lega Domenico Furgiuele e quello del Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci. In collegamento l’ex sindaco di Napoli ed esponente di Unione Popolare Luigi dDe Magistris, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno di Movimento per l’Italia, oltre al senatore del Pd Francesco Boccia. Anche un contributo di Maurizio Gasparri (Forza Italia).

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito ww.lacplay.it.