Vibo, verso le comunali: “Cultura sociale” chiede di partecipare al tavolo dei Progressisti

“Cultura Sociale”, associazione politico-culturale nata con lo scopo di promuovere e sostenere, per la città di Vibo e il suo hinterland, azioni volte a realizzare progresso civile ed economico coniugandole con i valori etici di giustizia sociale, aveva già proposto alcune settimane fa di partecipare al cosiddetto “Tavolo dei Progressisti”. “La richiesta non aveva prodotto esiti ed era rimasta in sospeso, – fanno sapere i coordinatori Alida Punturiero e Pietro Scalzone – in attesa delle decisioni delle forze politiche e associative che avevano costituito il gruppo originario. Tuttavia, l’ispirazione ideale dell’associazione, senza altra ambizione che non sia il miglioramento tangibile del territorio e il sostenendo a iniziative politiche e amministrative concrete e mirate a questo fine, non ha fatto recedere dall’iniziativa. Anzi, l’associazione non ha cessato di rimanere attiva per la costituzione di una lista “forte” e “coerente” con i propri tratti ispirativi”. In questo solco, “dopo attenta valutazione del dibattito che ha riguardato proprio l’area progressista, – prosegue l’associazione – anche a seguito dell’apertura data dal Partito Democratico alla richiesta dei Cinque Stelle sul tema delle primarie e in vista della definizione di uno schieramento unito da presentare alle prossime elezioni amministrative di Vibo Valentia, “Cultura Sociale” ha inteso ribadire i presupposti iniziali e ideali e dunque la propria disponibilità a partecipare alla costruzione dell’area progressista. Per queste fondate ragioni, “Cultura Sociale” propone, ancora una volta, di essere

accolta, con propri rappresentanti, alle riunioni del “tavolo dei progressisti” unitamente alle altre forze politiche, gruppi, movimenti e associazioni accomunate da principi e visioni comuni, etiche e di rilancio della città di Vibo Valentia”.

