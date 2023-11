Elezioni: il Centro Studi “Progetto Vibo Valentia” chiede di sedere al tavolo dei Progressisti

“Seguendo la traccia coerente segnata dal momento della sua fondazione a oggi, il Centro Studi “Progetto Vibo Valentia”, che possiede un’anima politica marcata dalla volontà d’incidere nel cambiamento necessario e non più procrastinabile di una città allo sbando, aveva oltre un mese fa proposto di partecipare al cosiddetto “Tavolo dei Progressisti” per la costituzione di uno schieramento solido e fondato su iniziative ponderate per la ripresa di Vibo Valentia”. Così i coordinatori Gianpiero Menniti e Antonella Pupo. “Tuttavia, osservano – la richiesta è rimasta in sospeso a causa di alcuni distinguo nati nel sodalizio che avrebbe dovuto portare a un accordo per la scelta del candidato a sindaco e la redazione di un programma altrettanto condiviso”. Ciò detto, i coordinatori Menniti e Pupo spiegano: “L’apertura dimostrata dal Partito Democratico in questi ultimi giorni, con la rinuncia al tema delle primarie di coalizione, ha fornito una nuova chance per richiamare a un principio di unità e di ragionamento politicamente avanzato le forze politiche che si erano dette indisponibili al metodo di scelta, in realtà ineccepibile e democratico, razionale e trasparente. In questo solco, anche il Centro Studi “Progetto Vibo Valentia” si rende disponibile e ribadisce la volontà iniziale di portare il contributo del proprio lavoro di analisi programmatica al tavolo della coalizione progressista, nella prospettiva di un dialogo sui fatti concreti per un profondo quanto impegnativo rinnovamento della città. Su queste basi, chiede di poter partecipare, con suoi rappresentanti, alle nuove riunioni delle forze progressiste, assieme alle altre componenti già presenti e alle nuove in corso di ammissione”.

