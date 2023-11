Vibo: sede universitaria, Pilegi chiede un Consiglio comunale aperto

Loredana Pilegi

Un’istanza per la convocazione di un Consiglio comunale aperto, sul tema “Istituzione sede universitaria a Vibo Valentia”, è stata presentata su iniziativa del consigliere comunale Loredana Pilegi del movimento Liberamente progressisti che fa capo al consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. La presentazione è avvenuta nella giornata odierna al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia. “L’istanza, sottoscritta da un totale di undici consiglieri comunali – viene spiegato da movimento – nasce sulla scorta del dibattito innescatosi sulla redistribuzione dell’offerta universitaria regionale che, attualmente, vede esclusa la città di Vibo Valentia. Non a caso il testo recita: “i sottoscritti consiglieri comunali, considerata l’attualità e l’urgenza del tema, nonché considerata la discussione in atto coinvolgente tutti i capoluoghi calabresi, ad esclusione di Vibo Valentia, sull’istituzione di sedi universitarie e nuovi corsi di laurea, ritengono opportuno convocare con urgenza, e in forma aperta alla partecipazione dei rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e locali, nonché degli Atenei calabresi, il Consiglio comunale, al fine di discutere il suddetto argomento”.

